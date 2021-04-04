İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul için gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul için gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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