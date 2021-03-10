İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

10.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:54
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili (15-25 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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