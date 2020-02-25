İstanbul için fırtına uyarısı
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İstanbul için fırtına uyarısı

İSTANBUL Valiliği, fırtına uyarısı yaptı.

25.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:05
İstanbul için fırtına uyarısı

İSTANBUL Valiliği, fırtına uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği'nden 1.Bölge Müdürlüğü'nün verileri paylaşıldı.Açıklama şu şekilde: Yarın Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 


Kaynak: DHA

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