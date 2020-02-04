İstanbul için fırtına uyarısı

04.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:20

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Batı bölgelerinde fırtına bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra batı bölgelerde etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) rüzgara bırakacak.

Vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA