İstanbul için fırtına uyarısı
METEOROLOJİ, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.
04.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:54
METEOROLOJİ, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın sabah başlayacak kuvvetli lodosun gün boyu süreceği belirtildi. Lodos nedeniyle çatı uçmaları, direk devrilmeleri ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: DHA