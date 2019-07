- İstanbul için 'dijital' turizm hamlesi

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası'nın başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB), TripAdvisor'ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını 1 yıl boyunca yönetecek. İTO başkanı Şekib Avdagiç, "Seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak" dedi.

Her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor'ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını bir yıl boyunca, İstanbul Ticaret Odası'nın başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu yönetecek. Sayfaların yönetimi, ICVB'nin önemli projelerinden biri olan One Istanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek. Projenin basın toplantısı ve anlaşma imza töreni, İstanbul Ticaret Odası ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver'ın ev sahipliğinde İTO'da gerçekleştirildi.

"490 milyon kullanıcı sayısı ile platform, turistlerin 1 numaralı yol arkadaşı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şekib Avdagiç,"Yılda 5 milyardan fazla ziyaretçi alan, aylık 490 milyon kullanıcıya ulaşan TripAdvisor, tabiri caizse gezginlerin ve turistlerin 1 numaralı yol arkadaşı. Arasında Türkiye'nin bulunduğu 49 pazarda ve Türkçe'nin bulunduğu 29 dilde hizmet veriyor. Bu alandaki en önemli ve en etkili platform olma özelliğini de koruyor. İstanbul'un turizmde hak ettiği seviyeye yükseltmek için ICVB olarak çözüm ortaklarımızla beraber büyük turizm atağı başlatmak istiyoruz. Platformun İstanbul'u tanıtım sayfalarını belli bir süre için yaptığımız anlaşmaya bağlı olarak ICVB ve çözüm ortakları yürütecek. Platformun puanlamasında 1 yıldız yukarı çıkabilmeyi beceren işletmelerin gelirleri yüzde 9'a varan bir artık gösteriyor" dedi.

Dünyadaki tüketicilerin seyahatlerini planlarını oluşturmadan önce yüzde 40'a yakını bu platformu ziyaret ediyor ettiklerini aktaran Avdagiç, "Bu yüzdelik çok önemli bir oran ve bu alandaki en yüksek oran. Biz, bu konuda iyi bir çalışma yaparsak İstanbul ile ilgili çok ciddi artış trendi yakalayabileceğimizi ön görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak"

Avdagiç, anlaşmanın İstanbul'a kazandıracakları şöyle açıkladı: "En önemli hedef, her ay 490 milyon kullanıcının kullandığı platformda, İstanbul'a olan ilginin ve ziyaretçi trafiğinin artırılması. Projeyle, İstanbul'un sahip olduğu değerler, milyonlarca platform kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak. Bir başka ifadeyle şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle İTO/ICVB tarafımızdan yapılacak. İstanbul'un TripAdvisor listelerinde 'Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu' unvanını kazanmasında ve bu unvanının kalıcı olmasında önemli bir eşik aşılmış olacak. Hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlandığı için, gerçek anlamda dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan İstanbul'un sesi duyurulabilecek. Dijital mecranın imkanlarıyla 'akıllı hedefleme' imkanlarına kavuşulacak. Sözgelimi İstanbul'a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan platform kullanıcıları tespit edilebilecek. Bu kişilere ilgi alanlarına göre İstanbul'un zenginlikleri hakkında duyuru yapıp onlarda şehre çekilebilecek. Platformda gerçekleşen etkileşim ve data kullanımı, bize İstanbul ziyaretçileri için derinlikli ve güvenilir raporlama imkanı verecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan her çeşit etkinliğin duyurusunun uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yapılması fırsatına sahip olunacak. En önemlisi de seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak".

"İstanbul, otellerde Roma ve Paris'ten çok daha iyi noktada"

İstanbul'un turizmde performansını değerlendiren Chad Shiver, "Avrupa'daki en popüler destinasyonlara bakarsak İstanbul iyi bir performans gösteriyor. Otellerde Barselona ile aynı noktada, Roma ve Paris'ten çok daha iyi noktada ve deneyimleri Roma ve Barselona'ya çok yakın. Restoranları ise bu 3 şehirden daha fazla beğeni kazanmış. Roma ve Paris'in, Avrupa'nın yemek yeme merkezi olarak düşünürsek bu skorların çok iyi olduğunu görebiliriz. Trafikler artıyor ve mükemmel yorumlar söz konusu. İstanbul 2019'da harika bir merkez olarak ortaya çıkmakta. Her yıl ödüller veriyoruz. Otellerden plajlara ve destinasyonların kendisine ödüller veriyoruz. Bu yıl İstanbul, küresel olarak 8 numaralı destinasyon olarak seçildi ve daha da ilginci Avrupa'da 6 numara'da. Bunlar PR takımlarımıza değerlendirildi ve küresel medyada bu sonuçlar yer aldı. Bu ödüller çok önemli ve İstanbul'u insanların aklına tekrar getiriyor" diye konuştu.

"ICVB'nin desteği önemli"

Kullanıcıların İstanbul ile bilgi almasında ICVB'nin desteğine vurgu yapan Shiver, "İnsanlar, artan derecede İstanbul'u ziyaret etmek için ilgilenmekte. Özellikle daha önce buraya gelen insanların değerlendirmeleri söz konusu. ICVB'nin buradaki desteği önemli. ICVB Tarafından İstanbul'u kullanıcılara sunarken, organik İstanbul bilgilerini, ABD, Batı Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'ya sunacaktır. Bunun ana noktası içerik dağılımı. ICVB, güvenilir destinasyon bilgilerini, makaleler, etkinlikler ve şehirle ilgili detaylı şekilde hazırlanmış rehber bilgilerle bunu sağlayacaklar. Kullanıcılara İstanbul ile ilgili belli bir mesaj verecek. ICVB'den sağlanan bu zengin ve güvenilir bilgilerle ve kullanıcılarımızın verdiği içeriklerle birlikte çok çekici bir hikaye oluşturulacak. İnsanları, İstanbul'a ziyaret etmeyi teşvik edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA