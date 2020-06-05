İSTANBUL İBB, İstiklal Caddesi'ndeki takı kaldırdı: Belediye Başkanı'ndan açıklama
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İSTANBUL İBB, İstiklal Caddesi'ndeki takı kaldırdı: Belediye Başkanı'ndan açıklama

İBB, İstiklal Caddesi'ndeki takı kaldırdı: Belediye Başkanı'ndan açıklama(EK ? 2)İSTANBUL,(DHA) - Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişine kurulan takın iki ayağının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bugün...

05.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:34

İBB, İstiklal Caddesi'ndeki takı kaldırdı: Belediye Başkanı'ndan açıklama(EK ? 2)

İSTANBUL,(DHA) - Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişine kurulan takın iki ayağının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bugün açıklama yaptı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde tak şeklindeki stantların İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaldırılmasının ardından açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bizim yaklaşık bir ay önce Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ile bir toplantıda İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşmanın mümkün olmadığını, Taksim ve İstiklal Caddesi'ni gezerken mutlaka maske takılması zorunluluğunu, sosyal mesafeye uyulmasını hüküm altına alan bir karar ihdas etmiştik. Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi olarak İstiklal Caddesi'nin Taksim girişine, Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu orta bölümüne ve tünel girişine olmak üzere 3 ayrı noktaya ateş ölçmek, el dezenfektanı ve maskesi bulunmayanlara maske dağıtmak için stantlar kurduk. Hatta sosyal mesafe konusunda tüm İstiklal Caddesi'ni dronelarla kontrol ettik, sosyal mesafeye uymayanları ikaz ettik. Yaklaşık 1-2 aydır burada salgınla mücadele konusunda gayretlerimiz var. Geçtiğimiz cumartesi günü yaklaşık 100- 200 kişilik İBB zabıta ekipleri kurmuş olduğumuz stantlarımızın kaldırılması konusunda saldırdılar. Biz bunun doğru olmadığını burada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na istinaden bir çalışma yapıldığını, kamu sağlığı ve kamu güvenliği için önemli olduğunu ifade ettik. Daha sonra bize gerekçe olarak tramvayın geçişini bahane ettiler. Bunun üzerine oradaki standımızın üst kısmını kaldırarak tramvayın rahat bir şekilde geçişini sağladık. Biz İstiklal Caddesi'nde ücretsiz maske dağıtmaya ve ateş ölçmeye devam ediyorduk, fakat bir gece saat 03.30'da İBB Zabıta Ekipleri sanki bir terörle mücadele ediyormuş gibi gelip oradaki standımızı apar topar kaldırmak istediler. Stantlarımızı kaldırdılar fakat biz ertesi sabah yine stantlarımızı kurup ücretsiz maske dağıtımı, sosyal mesafe korunması ve ateş ölçme çalışmalarımıza devam ettik. Şu anda da Beyoğlu Belediye olarak orada çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Amacımız Beyoğlu'nun İstanbul'un Türkiye'nin sağlığını korumaktır. İstiklal Caddesi, Taksim, Beyoğlu dünyanın gözbebeği, dünyanın merkezi tarih boyunca böyle olmuştur. Biz de orada kamu sağlığı için, kamu güvenliği için Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz' dedi.

İSTANBUL İBB, İstiklal Caddesi'ndeki takı kaldırdı: Belediye Başkanı'ndan açıklama

Kaynak: DHA

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