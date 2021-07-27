İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
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İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Havalimanı taksicileri arasında 'taksimetrelerin entegrasyonu' konusunda yaşanan anlaşmazlık çözüme kavuşarak askıya alınan taksi ruhsatları yeniden aktif hale getirildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Havalimanı taksicileri arasında 'taksimetrelerin entegrasyonu' konusunda yaşanan anlaşmazlık çözüme kavuşarak askıya alınan taksi ruhsatları yeniden aktif hale getirildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İBB tarafından İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bağlı 400 taksinin taksimetrelerinde yaşanan entegrasyon sıkıntısından dolayı çalışma ruhsatı askıya alınmıştı. Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, "Bu olay Bayram üzeri bizi bayağı sıkıntıya sokmasına rağmen dün ulaşımdan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Bey ile yaptığımız görüşme sonucunda 'İTAKSİ' ile bizim kooperatifimizin kullandığı 'NTAKSİ' ile entegrasyon konusunda yanlış anlaşılmadan dolayı bu uyumsuzluk söz konusu olmuştu. Bu entegrasyon konusunda anlaşma sağlandı. Araçların ruhsatlarının askıya alınması kaldırıldı" dedi.

BAKANLIK TARAFINDAN DENETLENDİK

Fahrettin Can şunları söyledi, "Talebimiz üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilgili yetkili birimleri geldi. Yaklaşık 50 araç üzerinde denetime tabii tuttular. Onlarla ilgili yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Taksimetrenin fazla yazması söz konusu değil. Ancak bazı basın organlarında çıkan haberlerde taksicilerin özellikle havalimanı taksilerinin taksimetrelerle oynayarak, hile yaparak fazla para yazdırdığı iddia edildi. Külliyen yalandır, çok yakında da bakanlığımız resmi raporları açıklayacaktır. Büyükşehir Belediyesi'nden izin alamamıştık. Halen izin alamadık, inşallah bu konuda da bir uzlaşma olur. Burada yolcu memnuniyetini arttırmak için büyük çaba sarf edilmektedir" diye konuştu.

İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ
İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-İBB İLE HAVALİMANI TAKSİCİLERİ ANLAŞTI, 400 TAKSİNİN RUHSATI AKTİF HALE GETİRİLDİ - Haberler
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