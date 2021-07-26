İBB, Havalimanı taksicileri ile entegrasyon uzlaşması sağladı
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İBB, Havalimanı taksicileri ile entegrasyon uzlaşması sağladı

İBB, Havalimanı taksicileri ile entegrasyon uzlaşması sağladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), güzergah kullanım izin belgeleri askıya alınan 397 taksi ile ilgili, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ve İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi temsilcileriyle bir araya geldi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), güzergah kullanım izin belgeleri askıya alınan 397 taksi ile ilgili, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ve İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonunda uzlaşı sağlanırken, havalimanında çalışan taksilerin geçici çalışma belgeleri entegrasyon sağlanana kadar tekrar aktif edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta UKOME tarafından belirlenen şartlara uymadığı gerekçesiyle, İstanbul Havalimanı'nda çalışan 397 taksinin güzergah kullanım izinlerini askıya almıştı. Bugün, İBB yetkileri ile izinleri askıya alınan taksicilerin temsilcileri bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Taksimetre entegrasyonu konusunda uzlaşmanın sağlandığı toplantıda, Havalimanı'nda çalışan taksilerin geçici çalışma belgeleri entegrasyon sağlanana kadar tekrar aktif edildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığındaki toplantıya İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ve İGA Temsilcisi Turgay Yaman katıldı.

 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR  Sorunun çözümü için detaylı görüşmelerin yapıldığı toplantı sonrası şu konularda mutabık kalındı: "Taksimetrelere ilişkin İBB'ye ulaşan şikayet ve iddiaların ilgili kurum olan İl Bilim ve Sanayi Bakanlığı ile paylaşıldığı ve kurumca yapılacak inceleme sonucuna göre yaptırım ve denetim sürecinin değerlendirilmesi, ilgili esnaf tarafından İBB sistemine yüklenen yanlış/hatalı Taksimetre Metrolojik Muayene Belgelerinin düzeltilmesini müteakip geçici çalışma belgeleri tekrar aktif hale gelebilmesi, Havaalanı Taksi Kooperati tarafından yoğunlukla kullanılmakta olan ve şikayete konu yolculukların denetlenebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla; taksimetre cihazlarının 2017/4-6 sayılı UKOME Kararı ile zorunlu tutulan İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi cihazları ile entegre olması gerektiği, söz konusu entegrasyonun bir an önce hayata geçirilebilmesi amacıyla İBB ve ilgililer arasındaki teknik çalışmaların 26 Temmuz 2021 itibariyle başlatılması, yapılacak çalışma sonucunda entegrasyonun sağlanamaması durumunda ilgili yaptırımların uygulanması"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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