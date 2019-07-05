İSTANBUL- İBB'DE YENİ ATAMALAR

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) resmi atamalar yapıldı. Yavuz Erkut İBB'nin yeni genel sekreteri oldu. Mehmet Çakılcıoğlu genel sekreter yardımcısı, Murat Ongun, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız başkan danışmanları, Yavuz Saltık özel kalem müdürü, Eren Sönmez birinci hukuk müşaviri ve Erol Özgüner de bilişim danışmanı olarak atandı.

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Kaynak: DHA