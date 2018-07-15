İstanbul İbb Çocuk Meclisi 15 Temmuz İçin Yürüdü
Haber - Kamera Gökhan ÇELİK Cem DAĞISTANLI DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İBB önüne yürüyüş düzenledi.
Haber - Kamera Gökhan ÇELİK Cem DAĞISTANLI DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İBB önüne yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş, Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki Atikali Karakolu önünde saat 13.30'da başladı. 15 Temmuz Destanı yazan pankartla yürüyen İBB Çocuk Meclisi üyeleri ve aileleri, Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez sloganları attı. Yürüyüş sonunda çocuklar, ellerinde kırmızı karanfilleri İBB önüne bıraktı.