İSTANBUL-HRANT DİNK VAKFINA YÖNELİK TEHDİTLE İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
HRANT Dink Vakfına yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.
12.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:32
HRANT Dink Vakfına yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.
Kaynak: DHA