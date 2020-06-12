İSTANBUL-HRANT DİNK VAKFINA YÖNELİK TEHDİTLE İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ HRANT Dink Vakfına yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.

HRANT Dink Vakfına yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi. Kaynak: DHA