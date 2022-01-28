İSTANBUL-HİNDİSTAN, CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 73'ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR

İSTANBUL (DHA) - HİNDİSTAN İstanbul Konsolosluğu Cumhuriyet Bayramı'nın 73. yılını düzenlenen resepsiyonla kutladı. Gecede Sahaje Yoga Group dans gösterisi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 73'üncü yılı kapsamında Hindistan İstanbul Konsolosluğu tarafından Şişli'de bir otelde resepsiyon düzenlendi. Gerçekleşen resepsiyonun ev sahipliğini Hindistan'ın İstanbul Konsolosu Sudhi Choudhary üstlendi. Geceye İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk,Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, çok sayıda büyükelçi ve davetli katıldı. Resepsiyonda konuşan Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary günün Hindistan için öneminden bahsetti. Choudhary, "26 Ocak 2022 günkü Hindistan'ın 73. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu resepsiyona hepiniz hoş geldiniz. Bugünde selam ve iyi dileklerim sadece Türkiye'de ki Hindistan toplumu üyeleri için değil ayrıca burada bulunan tüm Hindistan dostları içinde. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle, geçen sene ocak ayında resepsiyonu gerçekleştirmek mümkün olmadı. Bu akşam burada bu kadar kişiyi bir arada görmek benim için bir şeref. Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanan 26 Ocak, Hindistan'da ve dış ülkelerde yaşayan 1.43 milyar Hindistan vatandaşının kalbinde özel bir yere sahiptir. Hindistan'ın Bağımsızlığından önce, 1930'dan itibaren her sene bu 'Purna Swarajya' günü ya da "Tam Bağımsızlık Günü" olarak kutlanıyordu ve buna uygun şekilde, ülke özgürlüğünü elde ettiğinde bugün anayasanın kabul olduğu gün olarak belirlendi. Cumhuriyet Bayramı, Bağımsızlık Bayramında olduğu gibi, minnettarlık ve Hindistan'ı iki yüzyıllık sömürge yönetiminden özgürlüğe kavuşturmak için mücadele edenlere şükranlarımızı sunma zamanı. Aynı zamanda bize demokrasi, adalet, özgürlük, eşitlik ve birlik-beraberlik ideallerini temel alırken kalkınma ve refah yolunda ilerleme gibi hayallerimizi gerçekleştirmeyi öğreten büyük liderleri anma zamanıdır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Sahaje Yoga Group Hint danslarından oluşan bir gösteri sergiledi.