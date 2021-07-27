İstanbul havalimanlarında bayram tatili dönüşünde yolcu ve uçuş sayısı rekorları kırıldı
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İstanbul havalimanlarında bayram tatili dönüşünde yolcu ve uçuş sayısı rekorları kırıldı

İstanbul havalimanlarında bayram tatili dönüşünde yolcu ve uçuş sayısı rekorları kırıldı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul'daki havalimanlarında, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası 18 aylık salgın sürecinin en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldı.

İstanbul'daki havalimanlarında, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası 18 aylık salgın sürecinin en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz Pazar günü İstanbul Havalimanı'nı 159 bin 436 yolcu kullanırken, 1016 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise aynı gün 690 uçuşla 110 bin 420 yolcuya hizmet verildi.

Her iki havalimanını 25 Temmuz'da toplam 269 bin 856 yolcu kullanırken 1706 uçuş icra edildi. Böylece havalimanlarında salgın sürecinin en yüksek günlük ve uçuş sayısına ulaşıldığı kayıtlara geçti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 24 Temmuz Cumartesi günü 106 bin 463 yolcuya hizmet verilerek, toplamda hafta sonu 216 bin 883 yolcuyla salgın dönemi ve 2021 yılının en yüksek günlük yolcu istatistiğine ulaşıldı. Havalimanından 24 Temmuz'da 667, 25 Temmuz'da 690 sefer icra edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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