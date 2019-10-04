İstanbul Havalimanında "Varlığın Yeniden İnşası" sergisi

04.10.2019 14:04

İstanbul Havalimanı, dünyaca ünlü Meksikalı heykel sanatçısı Jorge Marin'in "Varlığın Yeniden İnşası" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en büyük havalimanı olduğu belirtilen İstanbul Havalimanı, düzenlenen yaşam ve sanat alanındaki etkinliklerle de dikkati çekiyor. Figüratif heykel sanatının ünlü isimlerinden Jorge Marin'in "Varlığın Yeniden İnşası" sergisi, İstanbul Havalimanında açıldı. Sergide yer alan eserlerdeki insan vücutlarının bir araç, kanatların ise vücutları sınırların ötesine taşıyan bir unsuru yansıttığı bildirildi.

İstanbul Havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Önal, açılış programında, serginin olduğu alanda her gün yüz binlerce insanın geçtiğini belirtirken, "2019 yılı ortalama yolcu kapasitemiz her gün 200 binin üzerinde. Bu 200 binin üzerinde insan burasını merak ediyor. Bu güzel yapıda, bu sanat eseri yapıda hem yolculuk yapıyor hem de çok büyük mutluluklar elde ediyor." dedi.

Söz konusu serginin İstanbul Havalimanının sanata ne kadar değer verdiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Önal, "Bu sergi İstanbul Havaalanının sanata ne kadar değer verdiğini, İstanbul Havaalanı yöneticilerinin burasının sadece bir havaalanı değil, aynı zamanda nasıl bir sanat merkezi olması gerektiğini bizlere sunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, dış hatlar seyahati yapan her insanın eserleri görebileceğini kaydetti.

Sanatın dünyanın değişik noktalarındaki insanları birleştirdiğine vurgu yapan Önal, "Türkiye ve Meksika gibi dünyanın iki ucunda bulunan iki büyük kültürü sanat buluşturuyor." diye konuştu.

"Meksika için havalimanında bu etkinliği yapmak onurdur"

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello da "Meksika için bu kadar büyük ve modern bir havalimanında bu etkinliği yapmak onurdur." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Tello, şunları söyledi:

"Bu sergi açılışı aynı zamanda çok önemli bir detaydır. Çünkü Türk Hava Yolları da aynı zamanda İstanbul-Meksika uçuşlarına başlamıştır. Bu durum özellikle iki ülke arasında turizm ve ticaret açısından pek çok gelişmeye imza atacaktır."

"Kültürlerin birleşmesi açısından kullanmak zorundayız"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da İzmir ve Ankara'dan sonra serginin İstanbul'da açıldığını aktardı.

Meksika ve Türkiye'nin arada Atlantik Okyanusu olmasına rağmen yapı ve büyüklük olarak benzer ülkeler olduğuna dikkati çeken Samsunlu, şöyle konuştu:

"Geçmişte havacılık tarafında önce kargo operasyonları başladı, bu sene içerisinde de Türk Hava Yolları artık yolcu operasyonuna başladı. Bu iki ülkenin birbirine yaklaşması açısından çok büyük bir şans olarak görüyorum. Biz havalimanlarımızı da bu kültürlerin birleşmesi açısından bir araç olarak kullanmak zorundayız. Biz ilk adımı attık. Bundan sonra Türkiye olarak Mexico City'de havalimanında aktiviteler yapmayı planlıyoruz."

Jorge Marin Vakfı Başkanı Elena Catalan da etkinlikte bir konuşma yaptı. Daha sonra katılımcılar serginin açılış kurdelesini kesti, eserleri yakından inceledi.

Serginin 6 ay açık olacağı bildirildi.

Kaynak: AA