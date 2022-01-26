İstanbul Havalimanında uçuşlar artarak devam ediyor

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Havalimanı'nda dün saat 12.00'den itibaren kademeli olarak yeniden başlayan seferler, artarak devam ediyor. İkinci pistin de devreye girdiği havalimanında, bugün toplam 681 seferin gerçekleştirilme planlanıyor.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durmuş, yaklaşık 22 saatlik ara sonrası dün saat 12.00'de yeniden başlamıştı. Başlayan seferler bugünde kademeli olarak artmaya devam ediyor. İptaller nedeniyle daha önce uçamayan yolcular da gitmek istedikleri şehirlere seyahat başladı. Biletlerini yenileyen yolcular, uçmak için check-in kontuarlarında yoğunluk oluşturdu. Biletleme işlemlerini tamamlayan yolcular daha sonra uçağa geçti.

"ÜÇ GÜNDÜR BURADAYIZ GİTMEMİZ GEREKİYOR ARTIK"

Kar nedeniyle uçakları iptal olduğu için Muş'a gidemediklerini belirten yolculardan Fehmi Güler, "Pazar günü pistte kalan uçaklardan biri bizimdi. 12 saat uçakta kaldık. İnşallah bugün gideceğiz üç gündür buradayız. Gitmemiz gerekiyor artık. Bugün uçağımız kalkacak öyle bilgi aldık, uçağa gideceğiz" dedi.

Şırnak'a gittiğini belirten yolculardan İdris Üstün ise, "Çok mağdur olduk ama şuan gidebildiğimiz için seviniyoruz. Mutlaka gitmemiz lazım yoka işimizden ve planlarımızdan geri kalıyoruz. İnşallah bugün de iptal olmaz" diye konuştu.

BUZLANMAYA KARŞI UÇAKLARA DE-İCİNG UYGULAMASI

Yolcularını aldıktan sonra kalkış için piste en yakın noktaya gelen uçaklara, burada buzlanmaya karşı önleyici özel bir sıvı olan de-icing işlemi uygulanıyor. De-icing işlemi tamamlanan uçaklar sırayla havalanıyor. Kademeli olarak artan seferlere ilişkin YHY'den yapılan açıklamada ise bugün saat 07.00-13.00 arasında İstanbul Havalimanı'ndan 131 uçağın iniş-kalkış yapmasının planlandığı belirtilmişti.

İKİNCİ PİST DE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan İGA' karla mücadele ekiplerinin de aralıksız olarak kar temizleme çalışmaları da sürerken ikinci pist uçaklara hizmet vermeye başladı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada ise, "Olumuz hava şartlarından dolayı geçici süreyle durdurulan uçuş operasyonları, yapılan çalışmalar sonucunda normale dönmüştür. Bugün havalimanımızda 681 uçak iniş ve kalkışı olaylanmıştır. 2 pistimiz açılmış olup 3'üncü pistimiz gün içerisinde operasyona açılması öngörülmektedir. Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır. Havaist seferleri, havalimanı-şehir merkezi düzenli olarak yapılmaktadır. Uçuşu olan tüm yolcularımızın, uçuşlarını kontrol ederek havalimanımıza gelmelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

(Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz/ İHA)