İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor
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İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor

İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), Avrupa bölgesindeki 10 Haziran'a ilişkin verilerini açıkladı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), Avrupa bölgesindeki 10 Haziran'a ilişkin verilerini açıkladı. 16 bin 771 uçuşla 2020 yılı Eylül ayından bu yana Avrupa hava sahasındaki en yoğun Perşembe günü yaşanırken, İstanbul Havalimanı da 686 uçuşla zirvede yer aldı.

Aşılanma ve seyahat kısıtlamalarının esnemesine paralel olarak Avrupa hava sahasındaki hava trafiği de artışa geçti. Kıta genelinde 9 Haziran Çarşamba günü 15 bin 588 uçuş gerçekleşirken bir gün sonra 10 Haziran'da ise uçuş rakamı 16 bin 771'e ulaştı. Bu rakam Avrupa'da 2020 yılı Eylül ayından bu yana en yoğun Perşembe günü olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı zirvede

İstanbul Havalimanı da en yoğun Avrupa Havalimanları arasında ilk sırada yer alarak zirvedeki yerini korudu. Bu kapsamda 10 Haziran Perşembe günü İstanbul Havalimanı'ndan 686 uçuş gerçekleştirildi. İstanbul'u sırasıyla 640 uçuşla Frankfurt, 623 uçuşla Amsterdam, 616 uçuşla Paris Chales de Gaulle ve 562 uçuşla Madrid-Barajas Havalimanları takip etti. Sabiha Gökçen Havalimanı da 503 uçuşla listenin 6'ıncı sırasında yer alma başarısı gösterdi. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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