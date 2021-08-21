İstanbul Havalimanı YOTEL, ekim sonuna kadar lezzet festivalinde misafirlerini ağırlayacak
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İstanbul Havalimanı YOTEL, ekim sonuna kadar lezzet festivalinde misafirlerini ağırlayacak

İstanbul Havalimanı YOTEL, ekim sonuna kadar lezzet festivalinde misafirlerini ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı YOTEL'de bulunan Komyuniti Restaurant, ekim sonuna kadar YOFest'21 kapsamında misafirlerine yerli ve global lezzetleri sunacak.

İstanbul Havalimanı YOTEL'de bulunan Komyuniti Restaurant, ekim sonuna kadar YOFest'21 kapsamında misafirlerine yerli ve global lezzetleri sunacak.

YOTEL'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası otel zincirinin İstanbul Havalimanı kara tarafındaki otelinde konumlanan Komyuniti Restaurant'ta lezzet festivali YOFest'21 iki haftada bir değişen konsepti ile devam ediyor.

Tüm dünyadaki YOTEL otellerinde düzenlenen ve ekim sonunda kadar devam edecek festival kapsamında restoranda şef İskender Kara tarafından hazırlanan özel menülerde, yerel ve global lezzetler konuklara sunuluyor.

Çeşitli etkinliklerin de yapılacağı festival hakkında detaylar www.yotel.com adresinde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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