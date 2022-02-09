İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler
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İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı

İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevkiinde iki lüks aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevkiinde iki lüks aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, kaza yapan araçlar havadan görüntülendi.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki iki 2 lüks araç kazaya karıştı. 41 ABT 339 plakalı Seat Leon marka otomobilin sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince önündeki 35 FJ 230 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 FJ 230 plakalı lüks otomobil takla atarken, diğer araç ise ağaçlık alana uçtu. Takla atan lüks otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza sonrasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar vinç yardımı ile yoldan çekilirken, kazaya karışan araçlar dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı

İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı

İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı

İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı

İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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