İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat yüklü kamyon devrildi
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İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat yüklü kamyon devrildi İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın Mevkiinde hafriyat yüklü kamyon virajı alamayarak refüje devrildi.

İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat yüklü kamyon devrildi

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın Mevkiinde hafriyat yüklü kamyon virajı alamayarak refüje devrildi. Devrilen kamyondaki molozlar da yolun kenarına döküldü

Kaza, bugün saat 13.30 sularında Arnavutköy Tayakadın Mahallesinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı yolu üzerinden Arnavutköy'e gelen 34 AV 677 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü yolda bulunan virajı alamayınca kamyon refüje devrildi. Devrilen kamyondaki molozlar yol kenarına savrulurken kamyon sürücüsü hafif sıyrıklarla kazadan kurtuldu. Hafif yaralı kamyon sürücüsü tedbir amaçlı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat yüklü kamyon devrildi
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat yüklü kamyon devrildi
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat yüklü kamyon devrildi
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat yüklü kamyon devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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