İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu yandı
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İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara otoyolu İstanbul Havalimanı yol ayrımında bir hafriyat kamyonu elektrik aksamında oluşan arızadan dolayı yanmaya başladı.

Kuzey Marmara otoyolu İstanbul Havalimanı yol ayrımında bir hafriyat kamyonu elektrik aksamında oluşan arızadan dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyondan geriye demir yığını kaldı.

Olay saat 13.00'da Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik aksamında arıza oluşan hafriyat kamyonu otoyol üzerinde yanmaya başladı. Yangının olduğu noktaya çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından hafriyat kamyonundan geriye sadece demir yığını kaldı. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu yandı
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu yandı
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu yandı
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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