İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı - Haber
İstanbul, Güncel

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

20 kara yolu Eyüpsultan Işıklar mevkisinde havalimanına giden minibüs, kontrolden çıkarak duvara çarptı.

12.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:35
İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

D-20 kara yolu Eyüpsultan Işıklar mevkisinde havalimanına giden minibüs, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Devrilen minibüsün içerisinde yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken, eşi ve araç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-20 kara yolu Eyüpsultan Işıklar mevkisi havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan Abdullah Ergüven idaresindeki 34 BH 9427 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, duvara çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücü Ergüven ve Eritre uyruklu Gotiom Tesegai Nesgusse (62) hafif şekilde, eşi Shara Weldeys ise ağır şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YABANCI UYRUKLU KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ağır yaralı olarak hastanede ameliyata alınan Weldeys yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik şeridi çekerek kaza yerinde önlem aldı. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, bilgileri kısa sürede topladı. Kaza nedeniyle yolcuların bagajlarının yola saçıldığı görüldü.

Minibüsün hava limanına yolcu taşıdığını belirleyen jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Melis Türk Hülya Avşar Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:12:36. #1.14#