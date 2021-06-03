İstanbul Havalimanı yolunda bir araç takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı yolunda bir araç takla attı

İstanbul Havalimanı yolunda bir araç takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı yolunda bir kamyonetin çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı yolunda bir kamyonetin çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı yolunda 35 VIF 057 plakalı otomobile, arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla attı. Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken takla atan araç çekici ile otoparka çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi! Sürücülerden biri diğerine böyle yumruk attı
Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi! Sürücülerden biri diğerine böyle yumruk attı
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Nikos Dendias Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Kenan Doğulu İlker Kaleli
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Havalimanı yolunda bir araç takla attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:18:30. #1.15#

title