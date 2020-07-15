İstanbul Havalimanı taksicilerinden Türk bayraklı araçlarla "Milli Birlik" konvoyu
Türk bayraklı araçlarla konvoy oluşturan taksiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na giderek, şehitler için dua etti.
15.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:08
Türk bayraklı araçlarla konvoy oluşturan taksiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na giderek, şehitler için dua etti.
Kaynak: AA