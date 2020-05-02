İstanbul Havalimanı taksicilerinden sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, sağlık çalışanları için ücretsiz lüks taksiler tahsis etti.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, sağlık çalışanları için ücretsiz lüks taksiler tahsis etti.

Farklı hastanelerin önünde bekleyen 50 taksici, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine gitmekte güçlük yaşayan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti uygulamasının sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde devam edeceğini söyledi.

Lüks taksilerden 50'sini sağlık çalışanlarının hizmetine verdiklerini belirten Can, "Onlar bizim için canlarını hiçe sayıyorlar. Biz onlar için küçük bir şey yaptık. Kısıtlamanın olduğu günlerde tüm sağlık çalışanlarımızı lüks taksilerle evlerine götüreceğiz." dedi.

Başhekimden iftar daveti

Öte yandan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. H. Mustafa Özdemir de sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet veren İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi şoförlerini iftarda ağırladı.

Hastane önünde bekleyen taksi şoförlerini iftara davet eden Özdemir, taksicilere verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA