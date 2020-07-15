İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu
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İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu

- İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu Taksiciler Atatürk Havalimanı'nda İstiklal Marşı okudu 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı taksicileri 240 araçlık ile konvoy oluşturdu.

15.07.2020 19:04 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:11

- İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu

Taksiciler Atatürk Havalimanı'nda İstiklal Marşı okudu

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı taksicileri 240 araçlık ile konvoy oluşturdu. Konvoy ile Atatürk Havalimanı'na giden taksiciler burada 15 Temmuz hain darbe girişimini protesto ederek İstiklal Marşı okudu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'ncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifinden yaklaşık 250 araç ile konvoy yapan taksiciler, darbe girişiminin kilit noktalarınından birisi olan Atatürk Havalimanı'na gitti. Atatürk Havalimanı'nda toplanan taksiciler 15 Temmuz hain darbe girişimini protesto ederek saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu.

15 Temmuz gecesi ilk VIP'e ilk Kuleye çıkan taksici esnafıydı

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi Başkanı Fahrettin Can," Arkadaşlar tam 4 yıl önce bu gün 15 Temmuz akşamı daha doğrusu gecesi saat 21.15 sıralarında hain FETO ve iş birlikcileri bizim bu havalimanında darbe girişiminde bulundular. Tabii ülkenin her tarafı ile birlikte. Biz taksici esnafı olarak o gece o saatte burada dik. İlk direnişi sergileyenlerden biri bu taksici esnafıdır. İlk VIP'e giren ilk Kuleye giren bizim taksici arkadaşlardı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Vatan diyen Millet diyen Ülkem diyen, Bağımsızlığım diyen herkes Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile havalimanlarına ve Boğaz köprüsüne akın etti. İşte o zaman hain FETÖ iş birlikçilerini buradan püskürttük. Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın istiyorum. Bizde bu günün önemine binayen eski Atatürk Havalimanı çalışanları bu ün İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi olarak bu günün önemine binayen böyle bir konvoy düzenlemeyi uygun bulduk. Rabbim inşallah bu millete bir daha böyle bir şey yaşatmasın çünkü bu millet asil bir millet. Karekterli bir millet. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile bu millet burada canını ortaya koydu. Biz bire bir bunları yaşayanlar olarak ben milletimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim için Şehit oldular, onlar bizim için Gazi oldular bizim için canlarını verdiler. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Onlara minnet duyuyoruz.

İstanbul Havalimanı Taksicilerinden 15 Temmuz konvoyu

Kaynak: İHA

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