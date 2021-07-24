İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden, farklı tarife uygulamasına ilişkin açıklama: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"
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İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden, farklı tarife uygulamasına ilişkin açıklama: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden, farklı tarife uygulamasına ilişkin açıklama: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, İBB'nin 400 taksinin ruhsatını askıya alma kararına yönelik tepki göstererek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el...

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, İBB'nin 400 taksinin ruhsatını askıya alma kararına yönelik tepki göstererek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz" dedi.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, kamuoyunda gündeme gelen farklı ücret tarifesi iddialarına yönelik yazılı basın açıklamasında bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul Havalimanı'ndaki 400 taksinin ruhsatını askıya alma kararına da tepki gösterdi.

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can yazılı açıklamasında, "İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 400 taksiyi bağladı" başlıklı haberlerle taksici esnafı olarak haksız yere ithamlara maruz kalmamız üzerine bu açıklamayı kamuoyu ile paylaşma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Aynı istikamete giden iki takside farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz"

Taksimetrelere müdahalenin söz konusu olmadığını belirten Fahrettin Can İBB'nin kararına tepki göstererek, "Taksimetre üretici firmaları sertifikasyonu, taksimetre standartları, kalibrasyon ve mühürleme işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve denetlenmektedir. Bu sürecin dışında taksimetrelere herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Kamuoyu bu tür haberlerle yanlış bilgilendirilmektedir. Haberde yer alan iddiaları kabul etmediğimizi altını özellikle çizmek isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İddia sahiplerini bu açıklamalarını ispat etmeye davet ediyoruz"

İlgili kurumlarca denetime açık olduklarını da ifade eden Can, "İddia sahiplerini bu açıklamalarını ispat etmeye davet ediyor, İstanbul Havalimanı yolcuları için uygulanan taksimetre ücret tarifelerinin denetime her zaman açık olduğunu vurguluyoruz. İstenilmesi durumunda ilgili kurumlar tarafından şeffaf bir şekilde araştırma yapılması için hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanındaki 400 taksinin ruhsatını hangi gerekçe ile askıya aldığına dair pazartesi günü belediye yetkilileri ile görüşmeler yapılacak olup toplantı sonrası kamuoyuna tarafımızdan tekrar bilgilendirme yapılacaktır" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden, farklı tarife uygulamasına ilişkin açıklama: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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