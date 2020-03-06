İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi mescidinde şehit askerler için dua edildi
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi mescidinde, İdlib'deki hava saldırında şehit düşen askerler için dua edildi.
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi mescidinde, İdlib'deki hava saldırında şehit düşen askerler için dua edildi.
Cuma namazı öncesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerler için mescitte dua merasimi yapıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler söylenen merasimde tüm güvenlik güçleri için dua edildi.
Cuma namazının kılınmasının ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.
Kaynak: AA