İstanbul Havalimanı spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor
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İstanbul Havalimanı spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor

İstanbul Havalimanı spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda yer alan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda yer alan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından uçakların iniş ve kalkışını yakından görmek isteyen havacılık tutkunlarına özel oluşturulan alan, açılışının 2. haftasında da misafirlerini ağırladı.

İGA'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Kadrajında eşsiz görüntülere yer vermek isteyen havacılık tutkunlarını spotter alanı açılışımızın 2. haftasında İGA Spotter'da ağırladık. Özgürce fotoğraf çekmenin keyfini İstanbul Havalimanı'nda yaşamak istiyorsan, seni de bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor
İstanbul Havalimanı spotter alanı, havacılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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