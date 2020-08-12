İstanbul Havalimanı, sağlık akreditasyonu sertifikası aldı
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İstanbul Havalimanı, sağlık akreditasyonu sertifikası aldı

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu (Airport Health Accrediation) programı kapsamında verilen sertifikayı alan "dünyadaki ilk" havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, sağlık akreditasyonu sertifikası aldı
12.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:58

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu (Airport Health Accrediation) programı kapsamında verilen sertifikayı alan "dünyadaki ilk" havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 salgını sonrasında aldığı sıkı sağlık önlemleri ile ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 'Havalimanı Pandemi Sertifikası, ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayınladığı "Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü" imzalayan İstanbul Havalimanı, uluslararası yeni bir sertifikayı daha alarak aldığı önlemleri tescilledi. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını alan İstanbul Havalimanı, dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu."

Kovid-19 salgını ile birlikte aldığı hijyen önlemlerini sık sık güncelleyen İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen sertifika ile Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; şunları kaydetti:

"Yolcularımıza, yeni normal dönemde 'hijyeni üst seviyede tutan ve güvenli bir seyahat' sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç kapsamında, ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen Havalimanı Pandemi Sertifikasını aldık. Hemen ardından, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladık. Türkiye'de ilk olarak İstanbul Havalimanı'nın imzalamış olduğu bu protokol ile aldığımız önlemler, havacılığın en önemli kurumları tarafından da tescillenmiş oldu. Son olarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikasını' almaya hak kazanan dünyadaki ilk havalimanı olduk. Böylesine güçlü bir kurumun denetiminden geçip, Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasına akredite ilk havalimanı olmaya layık görülmek bizim açımızdan son derece önemli. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın aktarma merkezi olduğu düşünüldüğünde, 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' sertifikasını almamız, önlemlerimizin uluslararası standartlarda olduğunun da kanıtıdır. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; İstanbul Havalimanı'nda yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz." diye konuştu.

-"Bu akreditasyon, İstanbul Havalimanı'nın sağlığı odak noktası kabul ettiğinin kanıtı"

Açıklamada, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Yeni uygulamaya alınan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programımız kapsamında akredite olan ilk havalimanı olmasından ötürü İstanbul Havalimanı'nı kutluyoruz. Bu akreditasyon, İstanbul Havalimanı'nın yolcu, personel ve halk sağlığını odak noktası kabul ettiğinin bir kanıtı. Bu, sektörümüzün operasyonlara yeniden başlama aşamasına adım attığı ve akabinde, bir yandan yolcu ve çalışanlara global çapta kabul gören yüksek sağlık ve hijyen standartları sağlarken - ki bu standartlar insanların hava yolculuğuna olan güvenlerini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır - devam eden operasyonları sürdürmeye hazırlanacağı şu dönemde kritik öneme sahip olacaktır."

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa Genel Direktörü Olivier Jankovec ise "ACI Avrupa tarafından geliştirilen Havalimanlarında sağlıklı bir yolcu deneyimi kılavuzunun hazırlanması sürecine temel teşkil eden bu plan, yeni Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programının yürürlüğe alınması ile tamamlanmış oldu. Gururla belirtmek isterim ki bu akreditasyonu alan ilk havalimanı Avrupalı bir havalimanı oldu - ki bu durum hiç şüphesiz, sağlık kaygıları bulunan yolcuları odak noktasına koyma yaklaşımının bölgemiz havalimanları arasında büyük bir istekle benimsenmiş olduğunu ortaya koymakta. Tüm İstanbul havalimanı ekibine tebrikler." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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