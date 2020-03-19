İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARKI ÜCRETSİZ OLDU
İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmetinin ücretsiz olacağını açıkladı.
19.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:44
İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmetinin ücretsiz olacağını açıkladı.Konuyla ilgili olarak İGA tarafından resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Her türlü temastan kaçınılması gereken bugünlerde İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibariyle tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımıza ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak üzere."
- İstanbul
Kaynak: DHA