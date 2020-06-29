İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak
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İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak
29.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:27

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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