İstanbul Havalimanında yüzde 50 indirim
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İstanbul Havalimanında yüzde 50 indirim

10.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:12
İstanbul Havalimanında yüzde 50 indirim

İGA duyurdu: "Mart ayı boyunca istanbul Havalimanı otoparkı yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabilecek."

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanı otoparkının Mart ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda yolcuların kullandığı otopark alanları için mart ayında indirim kararı alındı.

Buna göre havalimanını kullanan yolcular, otopark alanlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Konuya ilişkin İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otoparkın indirimli olacağı belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, Mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli. Istanbul Airport mobil uygulamasından yapacağın ödemelerde ekstra yüzde 10 indirim de seni bekliyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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