İstanbul Havalimanı otoparkı Kasım ayında da indirimli
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İstanbul Havalimanı otoparkı Kasım ayında da indirimli

06.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:19
İstanbul Havalimanı otoparkı Kasım ayında da indirimli

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yüzde 50 indirimli otopark hizmeti sunan İstanbul Havalimanı, Kasım ayında da yolculara bu hizmetin devam edileceği açıklandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yüzde 50 indirimli otopark hizmeti sunan İstanbul Havalimanı, Kasım ayında da yolculara bu hizmetin devam edileceği açıklandı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı otoparkı, Kasım ayı boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde" denildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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