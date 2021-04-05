İstanbul Havalimanı otizmli bireylerin resim sergisine ev sahipliği yapıyor

İstanbul Havalimanı, otizmli bireylerin eserlerinden oluşan resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Havalimanı, otizmli bireylerin eserlerinden oluşan resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28 otizmli bireyin yaptığı resimlerden ve ayçiçekli kule maketinden oluşan "Ayçiçeği Yaka Kartı Yol Arkadaşım Sergisi"nin, 15 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda yolcularla buluşacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ