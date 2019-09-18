İstanbul Havalimanı'nın Yaratacağı Potansiyel, Perakende Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

18.09.2019 20:32

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri, Şirket Ortağı Emrah Akın İstanbul Havalimanı'nın yaratacağı potansiyelin perakende sektörüne etkisini Wise TV'ye anlattı. Akın, hava limanlarında alışveriş potansiyelinin son yıllarda yükselişe geçtiğini ifade etti. İstanbul Havalimanı'nın çok büyük bir perakende fırsatı sunacağını söyleyen Akın, 'Özellikle; Çin, Uzak Doğu ve İran'dan gelecek konuklarla birlikte büyük bir perakende fırsatı yaratılacağını öngörüyoruz." dedi.