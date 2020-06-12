İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor
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İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla planlaması yapılan üçüncü pistin yapım çalışmalarının tamamlandığını, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor
12.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:02

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla planlaması yapılan üçüncü pistin yapım çalışmalarının tamamlandığını, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda havalimanımız, küresel bir HUB haline geldi. Artık üçüncü pist ile eş zamanlı iniş kalkış uygulaması da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak" ifadelerini kullandı.

'PARALEL OPERASYON YAPABİLEN AVRUPA'NIN İKİNCİ HAVALİMANI'Bakan Karaismailoğlu, 'üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış' uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu vurgulayarak, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın da 'üçlü paralel pist operasyonu' yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını belirtti. Karaismailoğlu, 14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı'nın 3 bağımsız pist ve 5 adet operasyonel piste sahip olacağını vurgulayarak, "Bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak" dedi.Bakan Karaismailoğlu, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek, "Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Üçüncü pistin de hizmete girmesiyle saatlik iniş kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artış yaşayacak. Uçakların taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak" değerlendirmesinde bulundu. 'TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK, ÖZVERİYLE ÇALIŞTIK'Karaismailoğlu, uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden, maksimum kapasiteyle, etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmalarının da tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığının altını çizdi. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada havayolu trafiği ve hacimlerinin düşüş yaşadığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dünyada salgın nedeniyle havayolu trafiği durma noktasına geldi. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke olarak doğru zamanda gerekli tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı özveri ile sürdürdük. Salgına karşı tüm izolasyon tedbirlerini alarak yolumuza devam ettik. Yaşadığımız deneyimler, köklü geçmişimiz bizim küresel salgına karşı verdiğimiz mücadelenin dünya ülkeleri arasında ön plana çıkmasını sağladı. Başarısı, kabiliyeti ve en zor zamanlarda 83 milyon 'tek yürek' olan Türkiye farkını bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.'RÜYA PROJELERİ İLERİ NOKTAYA TAŞIYORUZ'

Bakanlık olarak bu zorlu süreçte dur durak bilmeden çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Tüm ulaşım modlarımızda hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz her bir yatırım büyük ve güçlü Türkiye için atılacak emin adımlardan biri olacak. Salgın sonrasında her anlamda daha güçlü, daha büyük Türkiye olarak vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanımızın desteği ile bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz. Bu kapsamda tüm dünyanın gıpta ile baktığı İstanbul Havalimanımız da havacılık sektöründe yerini alarak ülkemizi zirveye taşıyacak" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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