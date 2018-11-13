İstanbul Havalimanı'nın ardından İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'da Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açılacak

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı sözleşme tarihinden bir yıl erken bitirilecek

İstanbul Bursa İzmir otoyolu tamamlandığında Marmara'yı halka gibi saracak

Türkiye'nin en büyük otoyol projesi tamamlandığında dünyanın en uzun 1'inci ve 5'inci asma köprülerini bünyesinde barındıracak

İstanbul'dan İzmir'e gidecek bir sürücü 115 lira ödeyecek

Yüzde 90'ı tamamlanan proje kapsamında 36 bin 607 kişiye ait 67 milyon 505 bin 893 metrekare alan 2 milyar 353 milyon liraya kamulaştırıldı

BURSA - Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor. Tamamlandığında İstanbul İzmir arasını 3,5 saate düşürecek kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar dolarlık yatırım projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Teslim tarihi sözleşme tarihinden bir yıl erkene çekilen 426 kilometrelik otoyol tamamlandığında Marmara'nın etrafı tamamen otoyol ringi ile dönecek, Çanakkale ve Osmangazi köprüleriyle bu ring tamamlanmış olacak ve böylelikle İstanbul'un trafiği hem sanayi, hemde turizm anlamında İzmir'e Kuzey Ege'ye devlet yoluna girmeden aktarılmış olacak.

Hali hazırda Avrupa'nın en büyük dünyanın ise 4'üncü büyük otoyolu konumundaki İstanbul, İstanbul, İzmir otoyol projesi tamamlandığında dünyanın en uzun 1'inci ve 5'inci asma köprülerini de içerisinde barındıracak. Gelecek yılın 29 Ekim'in de açılması planlanan otoyoldaki çalışmaların Bursa etabını AK Parti Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin yerinde inceledi. Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir'i ziyaret eden Bursa milletvekilleri otoyolda devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. kısa bir brif veren Küçükbekir, Osmangazi köprüsünün ardından Çanakkale köprüsünün ve devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Marmara'nın etrafındaki otoyol ringinin tamamlanacağını böylelikle İstanbul'un trafiği hem sanayi, hemde turizm anlamında İzmir'e Kuzey Ege'ye devlet yoluna girmeden aktarılmış olacağını söyledi. Kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğini, yüzde 98'ler seviyesine ulaştıklarına dikkat çeken Küçükbekir, 13 bin 466 adet parsel kamulaştırdık, bunlarda da karşımızdaki muhattap sayımız 36 bin 607 kişi yani büyükçe sayılacak bir ilçe nüfusu kadar vatandaşla görüşüp bunların parsellerinin kamulaştırılmasını gerçekleştirdik" dedi.

Tamamlandığında İstanbul ile İzmir arasındaki 9 saatlik yolu 3,5 saate indirecek olan İstanbul-İzmir otoyolunda çalışmalar tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Küçükbekir, sözlerini şu şekilde sürdürdü, "2013 yılında çalışmalara başlanan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun toplam uzunluğu 426 kilometre. Bu 426 kilometrenin 384 kilometresini otoyol, 42 kilometresi ise bağlantı yolu oluşturuyor. Proje kapsamında yapılan Osmangazi Köprüsü 95 kilometre avantaj sağlıyor. Köprü sayesinde yıllık 650 milyon dolar tasarruf sağlanacak. Ayrıca karşıya geçme süresi 1 saat 20 dakikadan 6 dakikaya düşürüldü. Otoyolun İstanbul-Ankara, Kurtköy-Sakarya, Kuzey Marmara-Odayeri-Paşaköy, Kınalı-Odayeri, Edirne-İstanbul, Kınalı-Malkara, Malkara-Çanakkale, Kınalı-Çanakkale-Balıkesir, Çanakkale-Balıkesir otoyolları ile entegrasyonu sağlandı."

Dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsü

Proje kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü, 2 milyon 682 metre uzunluğu, 252 metre kule yüksekliği, bin 550 metre orta açıklığı, 566 metre yan açıklığı ile dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olma özelliğine sahip. Ancak, Mermi başlıklarıyla birlikte 333 metre kule yüksekliğine sahip Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanıp, dünyanın en uzun asma köprüsü özelliğini kazanmasıyla birlikte, Osmangazi Köprüsü sıralamada beşinciliğe düşecek.

Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Proje kapsamında 67 milyon 505 bin 893 metrekare alan 2 milyar 353 milyon liraya kamulaştırıldı. Otoyolda bulunan 38 viyadüğün 23'ü, 294 alt geçitin 251'i, 77 üst geçitin 36'sı, 102 köprünün 63'ü, 732 kutu menfezin 640'ı, 3 tünelin tamamı, 22 kavşağın 11'i, 17 servis alanının 6'sı, 6 bakım işletme tesisinin 3'ü tamamlandı.

Kazı işlemlerinin yüzde 96'sı tamamlandı

Öte yandan otoyoldaki kazı işlemlerinin yüzde 96'sı tamamlandı. Şuana kadar otoyolda 174 milyon 739 bin 87 metreküp kazı ve yüzde 97'si tamamlanan 138 milyon 852 bin 64 metreküp dolgu işlemi yapıldı. Otoyol boyunca 473 bin 810 tane kazık dikilirken, şuana kadar 3 milyon 455 bin 570 metreküp beton döküldü. Ayrıca 505 bin 306 ton ise demir kullanıldı. Otoyol boyunca 3 adet tünel bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 3 bin 590 kilometre ile Orhangazi. Selçukgazi tüneli bin 250, Belkahve tüneli bin 605 kilometre uzunlukta. Ayrıca yaklaşan kış şartları için otoyolda tüm tedbirler alındı. Toplamda 62 adet araç ve kar küreme bıçağı, tuz serici ile kasa kayar vincin aralarında bulunduğu 46 ekipmanda hazırda bekliyor.

Bursa için 1,578 milyon dolar harcandı

2018 yılında projenin tamamı için harcanan 761 milyon doların, 204 milyon doları Bursa sınırları içerisindeki 141 kilometrelik alan için harcandı. Projenin tamamı için harcanan 6,610 milyon doların, 1,578 milyar doları Bursa için harcandı. Otoyolda 612'si mühendis olmak üzere 7 bin 129 personel çalışıyor. Bin 672 iş makinesi yürütülen çalışmalara destek veriyor. Ayrıca proje bünyesinde 290 adet alt yüklenici firma yer alıyor.

Kilometre başına 5 cent

İstanbul - Bursa - İzmir otoyolunu kullanan bir kişi kilometre başına 5 cent ödeyecek İstanbul Dilovası'ndan İzmir'e kadar gidecek olan bir kişi 420 kilometrelik yok için 21 dolar, Türk lirasıyla bugünün kuruyla 115 lira ödeyecek. İsteyen mevcut devlet yolunu da kullanabilecek. Çanakkale Köprüsü'nün de tamamlanmasıyla birlikte garantisi verilen araç sayısının çok üzerinde aracın otoyolu kullanması bekleniyor. Öte yandan Osmangazi köprüsündeki günlük 25 bin olan ortalama araç geçiş sayısı bir yılda yüzde 25 artarak 40 bine ulaştı.

Milletvekilleri otoyolu inceledi

AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin, Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kamu Özel Sektörü Bursa Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, Özen ve Esgin'e yapımı devam eden İstanbul-İzmir otoyolu ile alakalı bilgi verdi. Verilen bilginin ardından Özen ve Esgin, yapımı devam eden otoyolu yerinde inceledi. Havadan drone ile görüntülenen çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği görüldü.

Özen, 119 kilometrelik Bursa ayağının yaklaşık 45 kilometresinin trafiğe açıldığını söyledi. Özen, "İzmir-Bursa-İstanbul otobanını yerinde inceledik. Detaylı bir bilgilendirme aldık. Çalışmaların 119 kilometrelik kısmı Bursa ayağında. Yaklaşık 22 kilometre bağlantı yolları var. Bunun yaklaşık 45 kilometresi trafiğe açılmış durumda. Ciddi çalışma ve emek var. Arzumuz, 2019 yılı 29 Ekim'in de hayata geçirilmesi" dedi.

İnşaattaki belirli aşamaları bitme noktasına geldiğini belirten Özen, "Türkiye'nin en önemli ve prestijli projelerinden birine imza atıyoruz. Arkadaşlar çok emek veriyor. Emek veren bütün arkadaşlarımıza, projeyi yürüten firmamıza kolaylıklar diliyorum. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.

Türkiye'nin çok önemli projesi olduğunu vurgulayan Esgin ise, "Çalışmaların sona geldiğini gördük. İstanbul Bursa arası zaten hizmete açılmıştı. Özellikli proje. Maliyeti 10 milyar doları geçen bir proje. Türk mühendisliğinin geldiği noktayı ortaya koyuyor. Burada önemli başarı ve performans var. Çalışma yapılan jeolojik zemin şartlarına göre bazı bölgelerde çalışmalar uzun ve kısa sürebiliyor. 1 yıl içerisinde bitirilip, açılması en büyük arzumuz" açıklamasında bulundu.

Bursa-Karacabey Karakoca viyadüğünün olduğu bölgeyi incelediklerini anlatan Esgin, şunları söyledi:

"Çalışmalar son aşamaya gelmiş. Emeğe geçen bütün teknik ekiplere, mühendislerimize, firmalara çok teşekkür ediyorum. Tasarruf yılı ilan edilen bu senede hızlı ve etkili şekilde gerçekleştiriyorsak, bunları milletten aldığımız ilhamla yapıyoruz. 29 Ekim 2019'da inşallah bu otoyol tamamen bitmiş olacak. Biz geleneği bir geleneği de ortaya koymuş olduk. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük havalimanını açmıştık. Önümüzdeki yıldı otoyol hizmete girecek. Biz cumhuriyetimizi lafla, sloganla değil, icraatlarımızla kutluyoruz. Millete hizmet etmenin heyecanını taşıyoruz. Milletimizin beklenti ve taleplerini en üst düzeyde ortaya koymak için bir caba içerisindeyiz."