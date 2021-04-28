İstanbul Havalimanı'ndan kadın girişimcilere destek
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İstanbul Havalimanı'ndan kadın girişimcilere destek

İstanbul Havalimanı'ndan kadın girişimcilere destek
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda, kadın girişimciliğine destek amacıyla komşu mahallelerdeki kadınlar tarafından yapılan örgü bebekler, Duty Free mağazalarında satışa sunuldu.

İstanbul Havalimanı'nda, kadın girişimciliğine destek amacıyla komşu mahallelerdeki kadınlar tarafından yapılan örgü bebekler, Duty Free mağazalarında satışa sunuldu.

İstanbul Havalimanı İşletmesi'nin (İGA) sosyal medya hesabından, "Kadın girişimciliğini ve kadınların sosyo-ekonomik hayata katılımını destekliyoruz. Örgü Bebek Sosyal Sorumluluk Projemiz kapsamında, havalimanımıza komşu mahallelerdeki kadınlar tarafından üretilen örgü bebekler @unifreetr'de sizleri bekliyor." açıklaması yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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