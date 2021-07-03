İstanbul Havalimanı'ndan "Destination summer" kampanyasına destek
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İstanbul Havalimanı'ndan "Destination summer" kampanyasına destek

İstanbul Havalimanı'ndan 'Destination summer' kampanyasına destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Havalimanı, yaz sezonunun açılması ve normalleşmeye geçiş süreci ile seyahat ve turizm sektörünün yeniden açılmaya hazır olduğunu göstermek için IATA & ACI Europe ortaklığında hayata geçirilen "Destination Summer" kampanyasına destek verdi.

İSTANBUL Havalimanı, yaz sezonunun açılması ve normalleşmeye geçiş süreci ile seyahat ve turizm sektörünün yeniden açılmaya hazır olduğunu göstermek için IATA & ACI Europe ortaklığında hayata geçirilen "Destination Summer" kampanyasına destek verdi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, "Destination Summer" kampanyasının, sektörler arası seferberlik, önde gelen dört havacılık, seyahat ve turizm birliğinin öncülüğünde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Kampanyaya destek veren kuruluşlar arasında Airlines for Europe (A4E), Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Avrupa Perakende Seyahat Konfederasyonu (ETRC) yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi ve serbest dolaşımın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlamak amacıyla "Destination Summer" kampanyası hayata geçirildiği kaydedildi.

"AB İÇERİSİNDE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ ÇAĞRISI"ACI EUROPE üyesi olan İGA ve İstanbul Havalimanı'nın,  kampanyayı desteklediği açıklandı. Sağlık zorunluluklarına bağlı kalmak şartıyla, üye devletler kıta genelinde seyahat kısıtlarının kaldırılmasına yönelik, uyumlu bir Avrupa yaklaşımını benimsemek için Avrupa Birliği(AB) ve ulusal karar vericilerle birlikte çalışıldığına dikkat çekildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Havalimanları ve turizm ortakları, tüketicilerin sağlık ve esenliğini sağlamak için yolculuğun her aşamasında güvenlik önlemleri uygulanıyor. Tüm paydaşlar, vatandaşlar için nasıl güvenli ve sorumlu bir şekilde seyahat edebileceklerine ilişkin ipuçları yayınlıyor ve bunları sürekli olarak güncelliyor. Koalisyon, özellikle Avrupa Birliği  Dijital Covid-19 Sertifikasının hızlı bir şekilde uygulanması ve AB içerisinde seyahat özgürlüğünün yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu. Kampanya kapsamında, zorunlu karantinaların sona ermesi ve uygun maliyetli, güvenilir ve hızlı test sonuçları ile sürecin desteklenmesi tavsiye ediliyor. Avrupa Birliği dışından seyahat edecek kişilerin de AB tarafından kabul edilen aşılardan birini yaptırması halinde seyahat etmelerine imkan sağlanması gerektiği kaydediliyor. Dört kurum tarafından temsil edilen Avrupa seyahat ve turizm sektörü, tekrar seyahat etmek isteyen Avrupa vatandaşlarını, havacılık, seyahat ve turizm şirketlerini, çalışanlarını ve ortaklarını kampanyaya katılmaya teşvik ediyor. İstanbul Havalimanı da normalleştirme sürecinde seyahatlerin yeniden kaldığı yerden devam etmesine imkan sağlayacak olan bu kampanyaya destek veren havalimanları arasında yer alıyor."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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