İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlarda koronavirüse karşı QR kodlu önlem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlarda koronavirüse karşı QR kodlu önlem

SEYAHAT yasaklarının sonlandırılmasının ardından yeni dönemde müşterilerine hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlar gelen yolcular siparişlerini QR koduyla verecek ve ödemelerini bu kod üzerinden yapabilecekler.

İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlarda koronavirüse karşı QR kodlu önlem
10.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:42

SEYAHAT yasaklarının sonlandırılmasının ardından yeni dönemde müşterilerine hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlar gelen yolcular siparişlerini QR koduyla verecek ve ödemelerini bu kod üzerinden yapabilecekler. 

İç hat uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'nda restoranlarda da yeni düzenlemeler yapıldı. Dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı restoranlarda masa düzeni de sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi. 4 kişilik masalarda sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı. Yeni önlemler kapsamında çatal, bıçak kaşık, tepsi ve tabaklar ortak kullanım alanlarından kaldırıldı. Tek kullanımlık ürünlerle  yolculara hizmet verilecek. Yeni düzenlemeler kapsamında müşteriler siparişleri cep telefonlarına bulunan özel uygulama üzerinden QR koduyla verecekler.  QR koduyla yeni dönemde müşterilerine hizmet vermek için tüm donanımlarını tamamladıklarını ifade eden işletme müdürü Kazım Çil, "Halihazırda devam ettirdiğimiz yüksek hijyen standartlarımız koronavirüs nedeniyle arttırarak hem çalışanlarımızı hem misafirlerimizi sağlığını korumak üzere en üst seviyeye çıkardık. Tüm birimlerimizin girişlerine hijyen paspasları koyduk. Ayrıca sosyal mesafeyi koruyan bilgilendirme panoları belirli alanlara yerleştirdik. Çalışanlar ile misafirlerimizi arasında mesafeyi korumak için bir dizi yenilikler yaptık. Bu kapsamda misafirlerimiz akıllı telefonlarından QR kodunu okuttuktan sonra menüye ulaşacaklar. Ulaştıkları menüden seçimlerini yaptıktan sonra ilgili siparişleri bizim mutfağımıza düşecek. Bizler belirlediğimiz hijyen standartlarında tek kullanımlık kaplarda siparişlerini hazırlayacağız. Kapalı bir şekilde masalarına servis edeceğiz" dedi. İşletme Müdür Kazım Çil, QR kodu kullanamayan müşteriler için de tek kullanımlık menü ile hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi:  "QR kodu kullanamayan misafirlerimize ise geri dönüşümlük kağıttan üretilen tek kullanımlık menüler ile servis yapacağız. Misafirlerimiz tek kullanımlık menüleri kullandıktan sonra geri dönüşüm kutusunda o kağıtlar imha edilecek."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Günlük burç yorumları 10 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Fatma Girik Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlarda koronavirüse karşı QR kodlu önlem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:26:38. #1.15#
title