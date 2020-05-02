İstanbul Havalimanı'nda yurtdışına çıkarılmaya çalışılan 87 bin maske ele geçirildi

DHA İstanbul Havalimanı Kargo İşleme Merkezinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilen ve yastık kılıfları içerisine gizlenmiş 87 bin 500 maske ele geçirildi.

İSTANBUL-DHA

İstanbul Havalimanı Kargo İşleme Merkezinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilen ve yastık kılıfları içerisine gizlenmiş 87 bin 500 maske ele geçirildi. Kargoyu gönderen şüphelinin deposunda yapılan aramada ise 446 bin 670 maske daha ele geçirildi. Yurtdışına çıkarılmaya çalışılan maskelerin değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilerken iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla çeşitli Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilmiş, vakumlu yastık kılıfları içerisine gizlenmiş vaziyette 87 bin 500 adet tek kullanımlık filtreli maske ele geçirildi. Maskelerin göndericisi olan kişiye ait depoda yapılan aramalarda ise, tek kullanımlık, filtreli ve nano bez olmak üzere toplam 446 bin 670 adet maske daha ele geçirildi. Piyasa değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu tespit edilen 534 bin 170 adet maskeye el konuldu. Olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA