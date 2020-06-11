İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları yeniden başladı
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İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları yeniden başladı

İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları yeniden başladı
11.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:00

İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

Yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seferleri de belirli ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden açıldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları, Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli seferler başlattı.

Günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Biletli yolcuların haricinde terminale girişlere izin verilmedi. Yolcuların havalimanına girişte termal kameralarla vücut ısıları kontrol edildi. Arama noktalarından Dış Hatlar Gidiş Terminaline gelen yolcular, burada sosyal mesafeye uyarak bekledi. Havalimanına giren yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport bölümünden geçerek uçaklara yöneldi.

Yolcuların ve çalışanların maske taktığı ve çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

THY'nin Almanya'nın başkenti Berlin ile Düseldorf, Münih ve Frankfurt kentlerine, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a İstanbul Havalimanı'ndan başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamında ilk uçuş saat 08.20'de Düselfdorf şehrine yapıldı.

Jasmin Alara Weihs, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Frankfurt kentine gittiğini söyledi. Almanya'da öğrenci olduğunu belirten Weihs, "Aslında okulumuz 20 Nisan'da başladı ama online olarak dersleri yapıyorduk. Mart başından geldim, Nisanın 9'unda dönecektim. O zamandan beri buradayım. Sürekli bilet alıyordum ama iptal oluyordu. 3 kere iptal olunca, ilk güne hemen aldım. Avusturya ve Türkiye vatandaşıyım. HES kodu gerekiyor. Sadece Türk vatandaşı iseniz orada oturum izninizin olması gerekiyor." diye konuştu.

Karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular, başlatılan tarifeli uçuşlarla seyahat gerçekleştirebiliyor.

İstanbul Havalimanı'ndan dış hatlarda bugün 08.20'de gerçekleştirilen TK1523 İstanbul-Düseldorf ve TK 1980 İstanbul-Londra seferlerinin ardından, 08.25'te TK-1951 İstanbul-Amsterdam, 08.30'da 1587 İstanbul-Frankfurt, 08.50'de TK 1721 İstanbul-Berlin ve 09.05'te TK 1629 - İstanbul Münih uçuşları yapılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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