İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
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İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı

İSTANBUL Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce koronavirüs (Covid19) nedeniyle durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar, bazı ülkelerle karşılıklı olarak yeniden başladı.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
11.06.2020 08:34 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:38

İSTANBUL Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce koronavirüs (Covid19) nedeniyle durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar, bazı ülkelerle karşılıklı olarak yeniden başladı. Uçuşlar ilk etapta Almanya, Hollanda, İngiltere'ye gerçekleştiriliyor.  

Yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seferleri de bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başladı.

Türk Hava Yolları, bugün  Almanya'nın Duseldorf, Münih ve Frankfurt,  İngiltere'nin başkenti Londra'ya ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a tarifeli uçuş başlattı. Bu kapsamda ilk uçuş saat 08.20'de İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'nın Düseldorf şehrine yapıldı. Seferlerin başlamasıyla birlikte günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Güvenlik noktalarında termal kameraların önünden geçerek, Dış Hatlar Gidiş Terminaline giriş yapan yolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak, bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi.  Bilet işlemlerinin ardından yolcular, pasaporttan geçerek uçaklara yöneldi. 

TARİFELİ İLK UÇUŞLARIN YOLCULARIJasmin Alara Weihs, Almanya'nın Frankfurt'ta kentine gittiğini söyledi. Almanya'da öğrenci olduğunu belirten Weihs, "Aslında okulumuz 20 Nisan'da başladı ama online olarak dersleri yapıyorduk. Mart başından geldim, Nisan'ın 9'unda dönecektim. O zamandan beri buradayım. Sürekli bilet alıyordum ama iptal oluyordu. 3 kere iptal olunca, ilk güne hemen aldım. Avusturya ve Türkiye vatandaşıyım. HES  kodu gerekiyor. Sadece Türk vatandaşı iseniz orada oturum izninizin olması gerekiyor " diye konuştu. 

"BİR AYDIR BU UÇUŞU BEKLİYORDUM"Gemi kaptanlığı yapan İlknur Uzunhan ise Münih aktarmalı Şikago'ya gittiğini belirterek, şunları söyledi: "Uzun bir aradan sonra ilk gün olduğu için bir yoğunluk vardı. Genel prosedürler uygulandı. Maske, HES kodu, vize gibi uygulamalarda yapıldı. Uçuş iptal olur mu diye epey takipteydim. Ama şükür olsun ki olmadı. Çünkü birçok uçuş iptal olmuştu. Bugün şansımıza... 1 aydır bu uçuşu bekliyordum." 

Karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirtilenen şartları taşıyan yolcular, yeniden başlatılan uçuşlarla seyahat gerçekleştirebiliyor.

İLK TARİFELİ SEFERLERİstanbul Havalimanı'ndan dış hatlarda bugün yapılacak seferler şu şekilde: -Saat 08.20: TK-1523 İstanbul-Düseldorf  ve TK-1980 İstanbul-Londra-Saat 08.25 TK-1951 İstanbul-Amsterdam-Saat 08.30 1587 İstanbul - Frankfurt-Saat 08.50 TK-1721 İstanbul- Berlin

-Saat09.05 TK 1629 - İstanbul Münih


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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