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İstanbul Havalimanı'nda Yolculardan Protesto

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi, yüzlerce kişinin İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalmasıyla sonuçlandı.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi, yüzlerce kişinin İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalmasıyla sonuçlandı. Mağdur yolcular geceyi havalimanında koltuklarda ve yerlerde yatarak geçirdi. Bir grup yolcu protesto yürüyüşü düzenledi. Yolcular İngilizce "We need hotel" sloganı atarak, uçuşlar başlayana kadar otele gönderilmeyi talep etti

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