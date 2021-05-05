İstanbul Havalimanı'nda yolculara sunulan şarj ünitesi sayısı artırıldı
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İstanbul Havalimanı'nda yolculara sunulan şarj ünitesi sayısı artırıldı

İstanbul Havalimanı'nda yolculara sunulan şarj ünitesi sayısı artırıldı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), yolcuların seyahat öncesi memnuniyetlerini artırmak için terminal içinde bulunan şarj ünitelerine 123 adet daha ekledi.

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), yolcuların seyahat öncesi memnuniyetlerini artırmak için terminal içinde bulunan şarj ünitelerine 123 adet daha ekledi.

İGA, İstanbul Havalimanı'nda seyahat öncesi yolcuların mağduriyet yaşamaması için terminalde kara ve hava tarafında aynı anda birkaç yolcunun kullanabileceği şarj ünitelerini artırdı.

Yolcular, terminalde priz ve USB girişli elektrik aktarma noktalarında bilgisayar, tablet ve telefonlarını ücretsiz şarj edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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