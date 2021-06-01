İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl kurulan merkezde yurt dışına giden yolcular uçuşlarında ibrazı zorunlu olan PCR test sonuçlarını 1,5 saatte alabilecek.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl kurulan merkezde yurt dışına giden yolcular uçuşlarında ibrazı zorunlu olan PCR test sonuçlarını 1,5 saatte alabilecek.  İstanbul Havalimanı'nda 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 24 saat hizmet veren PCR Test Merkezi, günlük 20 bin test kapasitesiyle yolculara hizmet veriyor. Test merkezinde PCR testinin yanı sıra antikor ve antijen testleri de yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl havalimanında kurulan test merkezinde yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, terminalde bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde inceleniyor. PCR test sonucunu 1,5 saat, antikor sonucunu 45 dakika, antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de mesajla yolcuya bildiriliyor. Yolcuların PCR, antikor ve antijen test sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor.  Yolcularına ayrıcalıklı hizmet sunan İGA, kişiye özel havalimanı deneyimi iddiasıyla İGA PASS üyeleri için PCR test rezervasyonu da sunuyor. İGA PASS yolcu programına ait rezervasyon adresi üzerinden (reservation@igapass.com) işlem yapan yolcular, sıra beklemeden hızlı bir şekilde test olabiliyor ve sonuçlarını kısa bir sürede öğrenebiliyor.

- İstanbul
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Adnan Menderes İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Demet Evgar Burak Sergen
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULAR 1,5 SAATTE PCR TEST SONUÇLARINI ALABİLECEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 14:24:03. #1.15#

title