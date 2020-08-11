İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve işletmelere korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve işletmelere korona virüs denetimi

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu ve işletmeciler denetlendi.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve işletmelere korona virüs denetimi
11.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:56

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu ve işletmeciler denetlendi.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadelede vakaların kontrol altında tutulabilmesi için yayınladığı genelgeyle birlikte başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde korona virüs denetimleri artırılmıştı. Bu kapsamda Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda da korona virüs denetimi gerçekleştiriliyor.

YOLCULARA VE İŞLETMELERE SIKI DENETİM

İstanbul Havalimanı Eğitim Araştırma ve Denetleme Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekildi. Havalimanının iç hat ve dış hat terminallerinde 3 ekip ve 22 personelle gerçekleştirilen denetimler kapsamında terminaldeki işletmeler denetlendi. İşletmelerde ki dezenfektan ve uyarı levhaları, tıbbi atık kutuları ve çalışanların bireysel önlemlerini yerinde inceleyen ekipler, eksiklikleri bulunan mağazaları da uyararak giderilmesini istedi. Görevliler, yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

( Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı Güncel
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi 3. Sayfa
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Hande Erçel Yeşim Salkım Kenan Doğulu
Spor Robinho Erol Bulut Okan Buruk Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Oruç Ağustos Akdeniz Futbolcu
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve işletmelere korona virüs denetimi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 13:34:19. #1.14#
title