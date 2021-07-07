İstanbul Havalimanı'nda yoğun hijyen kontrol çalışmaları devam ediyor
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İstanbul Havalimanı'nda yoğun hijyen kontrol çalışmaları devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda yoğun hijyen kontrol çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda güvenli seyahat için hijyen kontrol çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda güvenli seyahat için hijyen kontrol çalışmaları devam ediyor.

İGA İstanbul Airport, misafirlerin güvenli ve sağlıklı şekilde seyahat etmeleri için Twitter'dan videolu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı şekilde seyahat etmeleri en büyük önceliğimiz. Yoğun hijyen kontrol çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyor, ulaştığımız hijyen standartlarından ödün vermiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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