İstanbul Havalimanı'nda yeni uygulama

31.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:15

İstanbul Havalimanı'nda pankart kaldırarak yolcu karşılama uygulaması sonlandırıldı. Karar İstanbul Havalimanı güvenlik komisyonu tarafından alınarak bugün itibari ile yürürlüğe girdi. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, "Havalimanı içinde pankartla bir yolcu karşılamayı hanutçuluk olarak addedeceğiz. Bununla ilgili yapacağımız eylemleri ilgili kanunlar kapsamında tedrici olarak arttırmış bulunacağız " dedi.



İstanbul Havalimanı'nda pankart kaldırarak yolcu karşılama uygulaması sonlandırıldı. Karar İstanbul Havalimanı güvenlik komisyonu tarafından alınarak bugün itibari ile yürürlüğe girdi. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turistlerin aktarılması ve transferinde en önemli misyonunun havalimanlarına düştüğünü, İstanbul Havalimanı'nda daha modern ve misafir odaklı bir merkez inşa etmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.



Yolcuların terminalden çıktıklarında kapıda kargaşa ile karşılaşmamaları adına daha kolay yararlanabilecekleri "meeting lounge" bölümlerini hizmete soktuklarını kaydeden Şanlı, "Buraya gelen kişi, karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde 'Beni kim, nerede karşılayacak?' gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz. Korsan faaliyetleri engellemek noktasında 'meeting lounge' önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle beraber hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak" diye konuştu.



Şanlı, bu uygulamanın hazırlanmasının yaklaşık 3 ay sürdüğünü, deneme süresi ile yolcuların alışması kapsamında bazı hazırlıklar yapıldığını belirtti.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile de gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Şanlı, "Güvenlik Komisyonunda alınan karar gereğince, 31 Aralık'tan itibaren, artık elinde pankart kaldırarak, misafir bekleme uygulamasını sonlandırmış olacağız. Karşılayıcılar, 31 Mart'a kadar bir ücret ödemeyecek. Ondan sonrasında da ticaret amaçlı değil ama buradaki hizmetlerin karşılanması için bir katılım payı ödenmiş olacak. Onun dışında gelen kişi, kimi karşılayacağını biliyorsa, yani bir vatandaşımız annesi, babasını, arkadaşını, yakınını karşılayacaksa onlar da ilerideki buluşma noktalarında ya da burada kenarda bekleyerek, karşılayabilirler veya buradaki hizmetlerden yararlanabilirler. Bir kural varsa buna uyma ve uymama noktasında belli yaptırımlarımız olacak. Havalimanı içinde pankartla bir yolcu karşılamayı hanutçuluk olarak addedeceğiz. Bununla ilgili yapacağımız eylemleri ilgili kanunlar kapsamında tedrici olarak arttırmış bulunacağız." değerlendirmesini yaptı.



Pankartla karşılamanın hanutçuluk faaliyetlerinden görüldüğünü vurgulayan Şanlı, ticari amaçlı bir karşılama yapmayan bir kişinin pankart gösterme ihtiyacı hissetmeyeceğini, bunun üzerinden hanutçuluk faaliyetine ise asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.



Görüntü kirliliği ortadan kalkacak



İGA Havalimanı'ndan alınan bilgiye göre, uygulama ile havalimanı gelen yolcu kapısının önünde görüntü kirliliğini ortadan kaldırılacak.



Yolcularını karşılamak isteyen profesyoneller ile acenteler, 'Meeting Lounge' alanına gelerek, karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. Uygulama 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten sonra da operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla cüzi fiyat politikası uygulanacak.



5 Bin 600 kişiye hanutçuluktan işlem yapıldı



İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin de hanutçuluğa karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.



Bugüne kadar 5 bin 600 kişiye hanutçuluktan idari yaptırım uyguladıklarını, 3 iş yerine kapama cezası verildiğini belirten Engin, yabancı uyruklu 82 kişiyi hanutçuluk yaptıklarından dolayı sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim ettiklerini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA